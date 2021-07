Emilie Picch topless pour une sortie sans bébé : "Ils m'ont dit de me détendre..."

Une journée qui fait du bien au moral ! Emilie Picch a accepté de se séparer de son tout jeune fils Ennio, né le 9 juin dernier, le temps de quelques heures pour partager avec son compagnon un moment à deux. "Ce matin, on a laissé baby-boss chez les parents de Nico, chez mes beaux-parents. Ils m'ont dit de me détendre parce que j'étais trop stressée, que je devais prendre une journée pour moi...", a confié la jolie blonde en story Instagram jeudi 22 juillet 2021. Et pour elle d'annoncer le programme : "Donc on va se faire une journée d'énorme kiff en amoureux en bateau dans les calanques !"

Installée à Marseille, Emilie Picch a en effet eu la chance de louer un bateau pour la journée avec son chéri et ainsi profité pleinement du soleil du Sud au beau milieu d'un paysage de rêve. Une fois de retour chez elle auprès de son fils, l'ancienne chroniqueuse du Mad Mag (NRJ12) a partagé sur Instagram quelques uns des meilleurs moments de sa sortie en mer. Sur l'un de ses clichés, on constate qu'Emilie Picch a véritablement réussi à se détendre, selon les conseils de ses beaux-parents, allant jusqu'à se baigner seins nus dans l'eau turquoise. Forcément, elle a dû ruser pour éviter la censure de la plateforme sociale. "Perfect day (oui, j'ai dû flouter mes boobs)", a-t-elle légendé.