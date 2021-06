Émilie Picch maman après un accouchement prématuré et en solo : 1ère photo de bébé au prénom original

Émilie Picch a accueilli sa petite merveille avec l'homme qu'elle fréquente depuis six ans, lequel est déjà papa d'une fillette d'une dizaine d'années. Ensemble, ils vont désormais former une belle et unie famille recomposée.

Pour rappel, c'est depuis la Guadeloupe en janvier dernier que la jeune femme a annoncé sa grossesse à sa communauté. Elle postait alors une photo de son ombre sur le sable, l'occasion d'apercevoir son ventre arrondi. "Au fait, j'ai oublié de vous dire un truc...", légendait-elle avec humour.

D'ordinaire très secrète en ce qui concerne sa vie privée, Émilie Picch a toutefois déjà évoqué un sujet qui lui tient à coeur : celui de l'endométriose. Et pour cause, la chroniqueuse a eu beaucoup de mal à tomber enceinte en raison de cette maladie. Il lui est arrivé plusieurs fois de pointer du doigt le manque de formation des médecins dans ce domaine. "Après des années de douleurs, examens et faux diagnostics (dont un gastro qui voulait me mettre sous anti-dépresseurs parce que c'était dans ma tête) j'ai consulté un spécialiste de l'endométriose", a-t-elle confié dans l'espoir de faire avancer les choses.

Félicitations aux heureux parents !