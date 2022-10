Emilie (Secret Story) méconnaissable, mariée et maman ! Photos avec sa femme et son adorable fille

En 2012, les téléspectateurs de TF1 découvraient la saison 6 de Secret Story (remportée par Nadège Lacroix). Ils ont ainsi notamment fait la connaissance d'une certaine Emilie Sabbia. A l'époque, la jeune femme qui venait de Liège (en Belgique) avait 22 ans et avait pour secret "Nous sommes les habitants de la Secret Box" (avec Audrey et Midou). Depuis, l'artiste se fait discrète. Mais elle continue à donner de ses nouvelles sur son compte Instagram, l'occasion de découvrir qu'elle a bien changé depuis mais aussi, qu'elle est devenue maman.

Depuis sa participation à Secret Story, Emilie a changé de look. A l'époque, elle avait une coupe au carré mais désormais, c'est une coupe courte qu'elle affiche sur son compte Instagram. Une coupe garçonne avec une couleur blonde comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Et ce n'est pas la seule chose qui a changé dans la vie de l'ancienne habitante de la Maison des Secrets.

Lorsqu'elle a participé au programme de télé-réalité de la première chaîne, Emilie était en couple avec une certaine Sandra. Un amour qu'elle avait dévoilé devant les caméras car sa chère et tendre était venue la voir dans le SAS lors d'une émission. Mais depuis, il semblerait que de l'eau a coulé sous les ponts. La jeune femme est bel est bien toujours en couple. En revanche, on dirait bien que la femme qui partage sa vie aujourd'hui (depuis 2015 selon ses publications) n'est plus la même. Si elle ne dévoile pas son nom sur Instagram, elle se plaît à partager plusieurs photos en sa compagnie. Et en août 2020, elle a partagé un cliché en noir et blanc sur lequel on peut voir deux belles bagues. Des bijoux qui représentent leur union.