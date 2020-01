Emily Ratajkowski 100% naturelle : une photo d'elle à 14 ans pour le prouver

Elle est considérée comme l'une des femmes les plus sexy de la planète. Corps parfait, traits fins, attitude enjôleuse et charme délicat,... Emily Ratajkowski a charmé le monde entier après son apparition dans le clip de Robin Thicke Blurred Lines en 2013. Féministe dans l'âme, le top model a toujours revendiqué les droits des femmes mais aussi la féminité dans son essence la plus pure. Ce corps et cette sensualité inhérente à sa personnalité ont souvent été une arme pour le mannequin de 28 ans mais ont aussi parfois été une source de peurs, de jalousies et de rivalités. En juin 2019, elle confiait d'ailleurs à People :"J'ai été formée très tôt. On m'a beaucoup critiquée, j'étais très embarrassée." Parfois jugée superficielle et refaite, la femme de Sebastian Bear-McClard publie le 4 janvier 2020 une photographie d'elle enfant pour prouver à tous ses haters que sa plastique est belle et bien naturelle. "J'ai l'habitude de montrer aux gens cette photo de moi à 14 ans pour prouver que mon corps est naturel." écrit-elle sur Instagram. La jeune fille apparaît déjà avec un corps de femme sur cette image qui fait remonter le temps.

Maintenant, je suis un peu triste

Emily Ratajkowski dévoile ensuite ses regrets et évoque que cette image sexy qui lui colle à la peau lui a parfois fait défaut :"Maintenant, je suis un peu triste. Je n'étais qu'une enfant sur cette photo et j'aurais aimé que les gens m'encouragent à être plus qu'un simple corps, à l'époque." Par ce post, la jeune femme tient à encourager les adolescentes à s'instruire et à ne pas faire de leur apparence et de leur sex appeal une priorité :"Si vous êtes une jeune fille de 14 ans qui lisez ceci, ne vous préoccupez pas de cela pour le moment. Lisez beaucoup de livres et sachez que ce que vous voyez sur Instagram n'est qu'une toute petite fraction d'êtres humains complets et magnifiquement complexes."

Un post qui a déjà été liké par plus d'1 million d'internautes dont plusieurs célébrités comme Selena Gomez, Shanina Shaik, Lily Aldridge ou encore le créateur Jacquemus.