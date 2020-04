Emily Ratajkowski : Le confinement, "une bataille émotionnelle et mentale"

À cause du coronavirus, l'industrie de la mode est à l'arrêt. Les stars comme Emily Ratajkowski, habituée des déplacements, des shootings, des défilés et des soirées mondaines, s'occupent à leur domicile. La jolie brune qualifie son expérience du confinement de "bataille émotionnelle et mentale". Courage !

C'est dans l'émission A Zoom Of One's Own, de Vogue, qu'Emily Ratajkowski a fait part de ses difficultés face au confinement. Interrogé sur sa méthode pour rester occupé, le mannequin de 28 ans, qui réside à Los Angeles, a décrit son expérience du confinement : "Pour moi, c'est plus une bataille émotionnelle et mentale pour rester positive et occupée. J'ai dû me faire un agenda de maître aujourd'hui, j'ai croulé sous les appels."

La bombe récemment aperçue à Milan pour la Fashion Week profite également de cette quarantaine pour "s'investir dans le domaine de la justice sociale" : "Parce que Bernie [Sanders, le candidat à l'élection présidentielle américaine qu'elle soutenait, NDLR] a abandonné [la campagne], j'ai aussi besoin d'un peu d'espoir... et ça fait du bien de défendre les gens qui ne peuvent pas se défendre dans ces situations."