Emma Daumas maman : ses deux enfants, Valentine et Antonin, sont déjà immenses !

La rentrée scolaire est une étape très importante pour toutes les familles de France, et du reste du monde. Il est aujourd'hui temps de sortir les vêtements neufs, les trousses, les stylos et les cartables pour tous les enfants... dont ceux de la chanteuse Emma Daumas. L'artiste de 38 ans, connue entre autres pour avoir participé à la deuxième saison de la Star Academy - celle remportée par Nolwenn Leroy, l'émission sera prochainement de retour à la télévision - a effectivement partagé, sur les réseaux sociaux un petit aperçu de sa journée à elle.

Sur cette photographie, disponible sur son compte Instagram, on peut voir comme ses enfants ont grandi. Emma Daumas, qui a toujours été d'une pudeur extrême en ce qui concerne sa vie privée, est effectivement maman d'une fille et d'un garçon. Valentine, l'aînée du clan, est née en février 2013, Antonin, le petit dernier, a rejoint la famille en septembre 2019. En revanche, en ce qui concerne son compagnon, et père de ses enfants, impossible d'obtenir la moindre information. Pour vivre heureux, vivons cachés, sans doute...

Professionnellement parlant, Emma Daumas a sorti un très bel album, en 2021, intitulé L'art des naufrages. Aujourd'hui, elle se concentre sur la rentrée de ses enfants avant de pouvoir revenir de plus belle, sur scène comme en studio d'enregistrement. D'humeur inspirée, l'Avignonnaise a d'ailleurs dévoilé un très joli texte inspiré par la complicité qui lie Valentine et son petit frère Antonin : "Si je suis des yeux tes gestes affirmés, et ne cherche qu'à dans tes pas, marcher, si je lève le nez toujours plus haut que l'espace limité, permis pour mon espèce, c'est pour mieux me faire ma place dans ton coeur, écrit-elle. Moi, ton petit frère. Toi, ma grande soeur."