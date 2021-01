Emma Daumas : Un deuil "brutal" à l'origine de son nouvel album, L'art des naufrages (EXCLU)

Purepeople : Est-ce que tu peux nous parler de ton nouvel album, L'art des naufrages ?

Emma Daumas : C'est mon 5e album mais c'est le premier qui a été fait de façon totalement indépendante. Je le produis moi-même, ce qui représente une totale liberté artistique. C'est le fruit d'un très long travail qui a démarré il y a presque dix ans, quand j'ai quitté Universal. J'ai eu cette envie de pouvoir me concentrer sur l'écriture et la composition. J'avais cette frustration de ne pas être reconnue comme auteur-compositeur. C'était le bon moment.

Pourquoi avoir choisi ce titre ?

L'art des naufrages c'est une chanson que j'avais écrite pour une amie et collaboratrice très proche, Danièle Molko, avec qui j'avais signé en 2014 pour intégrer le label Abacaba. On travaillait sur un album qui devait s'appeler Vivante. Danièle traversait des épreuves très difficiles dans sa vie et j'avais écrit L'art des naufrages pour lui dire qu'on pouvait traverser des grosses tempêtes et s'en relever plus fort. Malheureusement, trois jours après l'avoir écoutée, elle est décédée très brutalement. Finalement, cette chanson, je l'avais écrite pour moi. Il fallait que j'applique ce message. Alors j'ai décidé que ce serait le point de départ de mon nouveau projet : d'abord une performance, puis un spectacle au festival d'Avignon, enfin un disque. Évidemment, je dois beaucoup à Danièle et je le lui dédie. Elle m'a montré la voie. Je la porte en moi...

Tu as un style moins rock qu'à une certaine époque. Est-ce que c'est synonyme d'un apaisement ?

C'est vrai qu'en terme de sonorités, on est sur des choses plus douces, plus matures qu'à mes débuts. Ce qui s'explique par le fait que j'avais 19 ans et que j'en ai aujourd'hui 37 ! On grandit, ce n'est pas un scoop. Mais dans l'état d'esprit, j'ai affirmé l'idée de ne pas vouloir me conformer à des choses qui ne me correspondent pas. Je cultive ma liberté et ma singularité. Donc finalement... je suis plus rock qu'avant !