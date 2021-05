Emma (Mariés au premier regard) suivie par un homme : elle raconte sa frayeur

C'est en 2017 qu'Emma a été révélée au grand public. La belle blonde qui avait 26 ans à l'époque a participé à Mariés au premier regard (M6). Elle a épousé Florian, avec lequel elle était compatible à 83%. Depuis la fin de l'émission, elle continue à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Ses fans ont ainsi appris qu'elle avait divorcé du jeune homme rencontré dans l'émission ou qu'elle s'est mise en couple puis a rompu avec Laurent de sa saison. Et le 27 mai 2021, c'est une histoire qui fait froid dans le dos qu'elle a racontée.

Hier soir, Emma a réussi à trouver de la motivation pour aller courir un peu. Après avoir enfilé une tenue de sport, elle s'est donc rendue à la plage afin de se dépenser. Mais l'ancienne candidate de M6 a fait une mauvaise rencontre comme elle l'a confié en story Instagram, une fois de retour chez elle. "J'en ai marre ! Comment c'est possible que ça se passe encore en 2021 ce genre d'histoires. Il est 20 heures, je suis en mode pourrie sport et je me suis fait suivre. Comment c'est possible ?", a-t-elle déclaré. En légende, elle a précisé : "Il est 20 heures. Encore plein jour ici, pas en mini-jupe (et quand bien même hein...), mais en sport. Et je me suis fait suivre par un mec. C'est normal ça ?"

Emma a ensuite fait un sondage afin de savoir si d'autres femmes avaient également eu "des frayeurs avec des gagas de ce genre". Et le constat était sans appel. "Vous êtes neuf femmes sur dix à avoir eu peur au moins une fois à l'extérieur à cause de gros malade mentaux", a-t-elle écrit. Fort heureusement, il n'est rien arrivé à la candidate de Mariés au premier regard. Elle a donc pu poursuivre sa petite vie (presque) tranquillement.