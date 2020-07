Emma Smet canon et malicieuse en bikini, elle fait craquer le clan Hallyday

Soleil et farniente ! Le 11 juillet 2020, Emma Smet a partagé quelques clichés de ses journées à la plage. Partie en vacances dans le sud de la France, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure peut enfin profiter des températures estivales et du sable chaud. Très sexy en bikini, la petite-fille de Johnny Hallyday a dévoilé son corps de naïade sur la plage Les 3 Digues, située à Sète.

Tenant un appareil photo vintage sur le premier cliché, la soeur d'Ilona Smet s'est transformée en photographe sur la seconde image. Suivie par plus de 218 000 abonnés, la jeune femme de 22 ans a reçu de nombreux compliments de la part de ses fans. Très proche de sa famille, Emma a également reçu plusieurs mots d'amour de ses proches. "Tellement jolie ma chérie" a tendrement écrit sa maman, "Jolie sirène" a commenté sa grand-mère Sylvie Vartan. Son papa a quant à lui couvert sa fille d'émojis de baisers.