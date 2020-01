Emma Smet (Demain nous appartient ) : D'où vient sa cicatrice au sourcil ?

C'est une question que se posent tous les téléspectateurs, du lundi au vendredi devant TF1. Depuis le 26 juin 2019, Emma Smet est l'une des figures de proue de la série Demain nous appartient, dans le rôle de Sofia Daunier-Jacob auprès de Julie Debazac et Kamel Belghazi. Si l'on retient ses performances vibrantes et ses regards pleins de force, impossible de louper cette petite cicatrice qui orne l'une de ses arcades sourcilières. Cette marque est-elle la conséquence d'un accident ? Absolument. "J'ai tenté un saut périlleux en arrière (raté) et je suis retombée sur le coin d'une commode en fer", explique-t-elle simplement en répondant aux questions de ses fans sur Instagram.

Des projets plein la tête, la jeune comédienne de 22 ans a confirmé qu'elle ne comptait pas en rester là. Son rôle dans Demain nous appartient n'est peut-être que le deuxième de sa vie – elle a incarné une réceptionniste de motel dans le film After Louise, de David Scheinmann –, mais Emma Smet a de la suite dans les idées. Tourner, par exemple, dans une production de sa tante Laura ? "Oh oui, j'aimerais bien", confirme-t-elle. Si sa filmographie ne contient pour l'heure que quelques lignes, il y a fort à parier que cela ne durera pas bien longtemps.