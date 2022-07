Emma Smet : Look glam rock et ventre à l'air pour une soirée "French Touch"

Après l'effort, le réconfort. Emma Smet n'a pas chômé ces derniers mois. Entre les représentations nombreuses de la pièce de théâtre Le jeu de la vérité, de Philippe Lellouche, et les tournages de la série Demain nous appartient, la jeune comédienne sort enfin, un peu, la tête de l'eau. Le mardi 5 juillet, elle s'est donc accordée une pause détente en se rendant à la soirée French Touch, organisée sur la terrasse des Galeries Lafayette de Paris.

Julien Granel, Alan Braxe,Dj Falcon et le Groupe l'Impératrice ont fait en sorte que les invités remuent des hanches. Outre Emma Smet, de nombreuses personnes ont profité des festivités, dans le 9e arrondissement de notre capitale. Ali Leo faisait partie de la guestlist, tout comme Pat Lelouch, Prince Leo, Di Lleyo, Peter Geldron, Maxie, Odile Gautreau, Guillaume Henry, Charles De Vilmorin, Momo Bonvivant, ainsi qu'Alice & JS de J'aime Tout chez Toi.

Si vous n'avez pas croisé Emma Smet sur le toit des Galeries Lafayette, vous pouvez toujours la voir, du lundi au vendredi, sur TF1, dans la série Demain nous appartient. L'actrice de 24 ans est effectivement de retour... mais il faudra en profiter au maximum, parce sa venue n'est qu'éphémère. "On va me voir à l'antenne pendant quelques semaines. À la fin de l'intrigue, on aura un petit indice sur l'avenir de Sofia. Je ne peux rien vous dire de plus. Rassurez-vous, elle ne meurt pas, explique-t-elle au magazine Télé Loisirs. Puis je vais partir en tournée dans toute la France avec la pièce Le Jeu de la vérité. Pour le reste, rien n'est concrétisé, et je ne peux pas vous en parler. Cela concerne le cinéma."