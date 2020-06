Emma Watson : Ce job inattendu qu'elle vient d'accepter en France

Voilà un nouveau rôle dans lequel on ne l'attendait pas ! Emma Watson est la nouvelle administratrice de Kering, le groupe de luxe français de François-Henri Pinault, qui compte notamment les marques Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga et Bottega Veneta. Comme l'a rapporté l'AFP le 16 juin 2020, l'actrice britannique de 30 ans a été choisie pour son militantisme féministe et son engagement en faveur d'une industrie de la mode plus responsable.

Dans un document envoyé à ses actionnaires, le groupe de luxe a justifié que l'interprète d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter "est l'une des actrices les plus populaires et l'une des militantes les plus célèbres au monde", une "pionnière dans l'action en faveur de la mode éthique" qui plus est. Emma Watson s'était notamment illustrée en 2017 lors de la tournée de promotion du film La Belle et la Bête, en ne portant que des tenues de créateurs soucieux de respecter l'environnement : en robe Louis Vuitton faite de polyester venant de bouteilles en plastique recyclées, en robe Emilia Wickstead créée à partir de chutes de tissus de maisons de couture... Une initiative qu'elle a réitérée depuis lors d'événements majeurs tels que le Met Gala, le Festival du film de Tribeca, au sommet du G7 à Paris en mai 2019...