Emmanuel Moire écoeuré : "Je vais vivre ma peine en silence...", message cash

Le chanteur Emmanuel Moire qui a très mal vécu la perte de son petit chien Soan dont il était complètement gaga, a adressé un message à ses amis et fans sur les réseaux sociaux ce mercredi 19 janvier. Il a aussi répondu à ses haters.

"Merci pour vos nombreux messages et votre soutien. Je sais que tout cela reste virtuel mais j'avoue que ça me fait chaud au coeur de lire vos messages et vos commentaires", a déclaré le gagnant de Danse avec les stars 2012 sur Instagram avant de clarifier les choses avec ceux qui lui ont adressé des remarques négatives, "sachez que même si je reste silencieux, tout ce qui est écrit me touche et m'impacte en tant que bon hypersensible que je suis. Malheureusement c'est fou comme encore aujourd'hui les mots qui blessent envahissent les mots qui consolent."

Touché et peiné, le chanteur, devenu comédien pour la série Demain nous appartient s'est montré virulent à l'égard de ses haters : "Je parle bien sûr de ceux qui viennent exprimer leurs avis sur tout, sans savoir, ceux qui jugent, insultent, ceux qui prennent plaisir à venir baver sur cette page sans y être abonné. Tout cela reste virtuel certes, mais c'est le triste témoin de notre époque. Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de personne !! Je vais vivre ma peine en silence et me connecter à d'autres choses pendant un moment. A bientôt."