"Soan est mort" : Emmanuel Moire, "effondré", fait une très triste annonce

Emmanuel Moire, qui a rejoint le casting de la série Demain nous appartient sur TF1, était heureux de la présence de Soan dans sa vie. Fin décembre, le chanteur âgé de 42 ans - à la vie privée discrète même s'il a évoqué ses désirs de paternité - écrivait à propos de son nouveau compagnon : "Soan rythme mes journées, il joue, il dort, il mange ses croquettes dans ma main, il veut que je joue avec lui, après il cache ses jouets dans la maison, il dort, dans son panier ou sur moi sur le canapé, il aime les caresses de mes mains, il aime le son de mon piano, il me suit partout de la cuisine à la salle de bains, il fait pipi et des petites crottes dans le jardin, il mange de l'herbe, il adore que je le balade, il aime rencontrer de nouvelles personnes, il aime découvrir de nouvelles choses chaque jour, il n'aime pas la nuit car je ne suis pas avec lui. Il ne comprend pas tout mais il essaye, il a de l'amour dans les yeux et moi j'adore ça. Il aime être à mes côtés et moi j'adore ça."