Emmanuel Moire, son fort désir de paternité : "Je ne suis plus tout seul à y réfléchir..."

Les téléspectateurs découvrent une nouvelle facette d'Emmanuel Moire depuis le 7 septembre 2021. Le chanteur et comédien a rejoint les équipes de la série Demain nous appartient, sur TF1, et interprète le très sexy professeur de français du lycée Agnès-Varda, François Lehaut. Perpétuellement au contact des plus jeunes, l'ancien héros de la comédie musicale Le Roi Soleil s'épanouit sur les plateaux de tournage. D'autant qu'il n'a qu'un rêve : transmettre, encore et toujours, et plus spécifiquement aux membres de sa propre tribu.

Aujourd'hui, je ne suis plus tout seul

"J'ai un rapport naturel avec les enfants, explique-t-il au magazine Nous Deux. Je suis d'ailleurs deux fois parrain et je prends ce rôle très au sérieux. Dès que je suis en présence de mes filleuls, je me reconnecte au petit garçon que j'étais. J'adore ça. J'aime jouer avec eux, accompagner leur enthousiasme, et surtout leur parler normalement. Il y a longtemps que je pense à avoir des enfants. Dans ma vie d'homme, je sens que j'ai de grandes choses à accomplir. Je dois être père, je ne conçois pas ma vie autrement. Aujourd'hui, je ne suis plus tout seul à y réfléchir. Et je sais que ça va arriver. Je vais être un super papa !"

En obtenant un rôle dans la série Demain nous appartient, après des années de disette, Emmanuel Moire retrouve une ancienne collègue. Ingrid Chauvin a effectivement tourné pour lui, dans le clip de son titre Le Sourire, en 2006. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun que l'acteur partage avec son personnage, outre leur passion commune pour les bons mots et la littérature. Emmanuel Moire est tout simplement, depuis l'enfance, passionné par l'école. "J'ai toujours été parmi les premiers de ma classe, mais je me suis souvent heurté à mes professeurs parce que j'avais du mal avec l'autorité, se souvient-il. C'est encore un peu le cas aujourd'hui. Ce syndrome du bon élève, je le retrouve sur le tournage. Je suis appliqué, impliqué, je fais tout ce que je peux pour être à la hauteur de la confiance qu'on m'accorde..."

Retrouvez l'interview d'Emmanuel Moire dans le magazine Nous Deux, n° 3872 du 14 septembre 2021.