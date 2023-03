Emmanuelle Rivassoux crée la surprise et annonce une triste nouvelle : les fans de "Maison à vendre" sous le choc

En 2007, M6 a lancé une émission qui rencontrerait un grand succès : Maison à vendre. Présentée par Stéphane Plaza, elle aide des familles en difficultés à vendre leurs biens après les avoir entièrement rénovés à petit coût grâce à du home staging. Pour ce faire, le célèbre agent immobilier s'entour de plusieurs pro de la décoration d'intérieur, dont Sophie Ferjani ou encore Emmanuelle Rivassoux. Mais l'aventure s'arrête pour cette dernière qui avait été recrutée en mars 2014.

En effet, la pétillante brunette mariée à un DJ s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer son départ de l'émission. "J'ai décidé de ne pas intervenir dans la saison prochaine", a-t-elle commencé. Et d'expliquer : "J'aime énormément cette émission mais cette année, j'ai beaucoup de projets à mener et il a fallu faire des choix pour pouvoir tenir le cap et rester efficace". Car Emmanuelle Rivassoux ne travaille pas que pour Maison à vendre. Bien au contraire, elle rappelle à sa communauté qu'elle a récemment intégré la rédaction d'un magazine de décoration, qu'elle effectue des missions pour les marques Carré Blanc et Ledvance et qu'elle vient d'accepter de se consacrer à "un projet d'envergure sur le thème de l'Habitat écologique".

Emmanuelle Rivassoux a ensuite partagé sa tristesse de devoir tirer un trait sur le programme qui l'a révélée au grand public. "9 ans que j'ai la joie et l'honneur d'apporter ma p'tite patte 'déco', ça va me faire tout drôle cette année. Mais je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous aussi dans vos domaines d'activité, pour tenir l'endurance, se renouveler et prendre du plaisir dans son travail, des choix s'imposent... J'aime mon métier à 1000%, il est passionnant mais aussi très prenant", lit-on.