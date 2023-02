Emmanuelle Rivassoux : Une photo d'elle datant d'il y a 24 ans dévoilée par son mari DJ, "c'est highlander !"

Depuis plus d'une vingtaine d'années, Emmanuelle Rivassoux, décoratrice d'intérieur connue pour sa participation à l'émission Maison à vendre, et Gilles Luka, DJ de renom, filent le parfait amour. Sur leurs réseaux sociaux respectifs, les deux tourtereaux s'affichent très régulièrement. Proches de leurs fans, ils partagent des photos et vidéos de leur quotidien. Mais ce n'est pas tout ! Chaque année, le musicien met un point d'honneur à dévoiler des archives photographiques de son épouse.

Mardi 7 février 2023, Gilles Luka s'est donc emparé de son compte Instagram pour y poster plusieurs photos à l'occasion du 24ème anniversaire de leur couple. Actuellement en vacances en Thaïlande, les tourtereaux mènent la grande vie, bien loin de la petite bicoque corse de leur jeunesse. "Une histoire de cabane... Le 07 février 1999, je rencontrais Emmanuelle, ce petit phénomène qui allait chambouler ma vie de célibataire. Aujourd'hui, nous fêtons nos 24 ans de rencontre et 17 ans de mariage à Koh yao Noi !", explique-t-il en légende d'une longue série de photos. Sur les deux derniers clichés, on peut apercevoir la jolie brune habillée d'un simple bikini et d'un paréo et assise sur le porche d'une petite cabane en bois.