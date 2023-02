Maison à vendre : Une situation très rare aux conséquences onéreuses fait halluciner les internautes

Le lundi 27 février, M6 a diffusé un nouveau numéro de Maison à vendre. Stéphane Plaza s'occupait alors de plusieurs cas compliqués, comme la situation de Christopher et Maëva, un frère et une soeur en difficulté depuis qu'ils sont devenus orphelins. L'agent immobilier a également été ému par l'histoire de Stéphanie et Céline, deux soeurs qui cherchaient à vendre la maison de leurs parents, dans laquelle ils ont vécu ensemble plus de 32 ans. Mais après plus de six mois de mise en vente, il n'y avait toujours aucune offre. Il était pourtant urgent d'obtenir de l'argent en raison des départs de leurs parents en maison de retraite. Et Céline et Stéphanie doivent en payer deux !

Car, à l'âge de 80 ans, le couple a pris la décision surprenante de se séparer. "Après la COVID-19, les parents ont décidé de se séparer. Nous devons donc payer deux maisons de retraite. La seule solution est de vendre la maison. Et là, on n'y arrive pas", ont expliqué les deux soeurs. Sur Twitter, les réactions des internautes hallucinés ne se sont alors pas faites attendre. "Qu'est-ce qui s'est passé avec les parents ? Quelqu'un m'explique svp ?", "Je n'arrive pas à réaliser que deux p'tits vieux de 80 ans se séparent après les confinements. Tout fout l'camp ma bonne dame", "55 ans de mariage et monsieur et madame se séparent... Situation rare", "C'est ouf ça...", "80 ans et un divorce", "Deux Ehpad différents aïe aïe...", peut-on lire entre autres.