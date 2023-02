Stéphane Plaza face à une situation "exceptionnelle" et "dramatique" : une grande première dans Maison à vendre !

Stéphane Plaza continue de venir en aide à des personnes en difficulté dans son émission Maison à vendre (M6). Un épisode inédit est d'ailleurs attendu le lundi 27 février prochain et M6 a d'ores et déjà dévoiler un extrait sur Twitter. L'occasion alors de découvrir en avant-première la situation toute particulière des propriétaires qui cherchent à se séparer de leur bien.

Il s'agit de Christopher et Maëva, un frère et une soeur originaires du Val d'Oise et respectivement âgés de 18 et 13 ans. Ces deux-là se voient malheureusement contraints de vendre depuis la mort tragique de leurs deux parents suite à des problèmes de santé. Désormais orphelins, c'est accompagnés d'une assistante sociale qu'ils se présenteront à Stéphane Plaza, à sa grande surprise. "C'est la première fois qu'une assistante sociale m'appelle en urgence pour venir vous aider... Et moi, j'ai dit oui parce que c'est quand même un cas assez exceptionnel", déclare-t-il au moment de rencontrer Christopher et Maëva.