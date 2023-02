Stéphane Plaza, son combat contre l'alcool : ce moment très difficile, "Je pète les plombs"

Durant l'été 2022, Stéphane Plaza s'était fixé l'objectif d'arrêter complètement l'alcool. Finalement, ce qui n'était qu'un simple challenge s'est transformé en réelle volonté, et l'animateur a mis un point d'honneur à continuer sur sa lancée pour cesser définitivement cette addiction très mauvaise pour la santé. Durant toute la période estivale, le meilleur ami de Karine Le Marchand n'a cessé de documenter ce défi en publiant quotidiennement des nouvelles.

"Pensez à votre santé. Qui pourra me battre ? Sans alcool, sans triche. À vous. Challenge ouvert aux plus de 18 ans et même à ceux qui ne boivent qu'un verre par jour. Si j'ai arrêté de boire, ce n'est pas par obligation mais par choix. Alors, vous aussi rejoignez le challenge !", encourageait-il ses abonnés en août 2022. Mais malgré sa détermination, le challenge s'est révélé bien plus compliqué que prévu... La chaleur, le soleil, les plages de sable fin et les journées au bord de la piscine... Il n'y a pas de meilleure ambiance pour succomber à un petit cocktail fruité ou à un verre de pastis bien frais. Mais pour Stéphane Plaza, il n'était pas question de craquer et l'animateur a tenu malgré ses grandes difficultés et sa frustration.

Un défi pas si simple

Au bout de neuf jours, il a néanmoins avoué traverser une période très compliquée. "Neuvième jour que je suis à l'eau... Je pète les plombs !", avouait-il alors en légende d'une courte vidéo où l'on pouvait l'apercevoir particulièrement excité sur le tournage de l'une de ses émissions M6.

En décembre dernier, après plusieurs mois de sevrage, il avouait cependant avoir craqué pour deux petits verres de vin et dévoilait même avoir une nouvelle addiction : le Red Bull, boisson énergisante très calorique. "155 jours sans alcool, 57 jours sans Red Bull. Cinq mois et deux verres de vin...", écrivait-il alors en story, en légende d'une vidéo où l'on peut voir un homme verser le contenu d'une grande bouteille de vin dans le verre tout aussi immense d'un autre homme. Mais depuis, l'animateur a-t-il à nouveau craqué ? Mystère...