Stéphane Plaza un "vieux couple" avec Karine Le Marchand : vidéo de leur quotidien lorsqu'ils vivaient sous le même toit

Si Stéphane Plaza apprécie autant sa meilleure amie, c'est non seulement parce qu'elle le supporte dans toutes ses maladresses et ses bêtises, mais aussi parce qu'elle a visiblement un sixième sens et sait prendre soin de lui quand nécessaire. "Elle me sent. Elle sait quand ça ne va pas. Elle me dit 'Stéphane je sais que ça ne va pas, je sais qu'à Noël ça ne va pas aller, je sais que là, tu n'as pas fait de blague depuis une semaine, ton Instagram est bizarre'. Elle me connaît vraiment bien", a-t-il conclu avec tendresse.

Une telle complicité a d'ailleurs souvent donné lieu à des rumeurs d'histoire d'amour. Pourtant, les deux animateurs sont formels : entre eux, il n'y aura jamais rien d'autre que de l'amitié. "On l'a évoqué une fois. Mais l'occasion ne s'est pas présentée parce qu'on n'étaient libres ni l'un ni l'autre", confiait Stéphane Plaza à TV Grandes Chaînes en 2013. Ce à quoi Karine Le Marchand avait immédiatement renchéri : "Nous ne sommes pas du tout dans la séduction, même si, pour rigoler, nous avons fait une série de photos érotiques". En tout cas, chacun peut compter sur l'autre et, c'est bien ça le plus important.