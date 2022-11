Stéphane Plaza et Karine Le Marchand en couple : un sujet qu'ils ont déjà évoqué, révélations sur leur relation

Ce vendredi 11 novembre, Stéphane Plaza est aux commandes d'un nouveau numéro de Recherche appartement ou maison sur M6. Chaîne dans laquelle il côtoie également la belle Karine Le Marchand avec laquelle il a noué une vraie relation d'amitié.

Si les deux animateurs très appréciés des Français se contentent de n'être que de très bons amis, des rumeurs sur une relation de couple ont déjà fuitées. Entre 2011 et 2014, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza ont animé l'émission de coaching On ne choisit pas ses voisins sur M6. Dans une interview accordée à TV Grandes Chaînes en 2013, les deux animateurs ont avoué que "le courant est tout de suite passé" entre eux et leur amitié est "hors norme".

Nous ne sommes pas du tout dans la séduction

L'animatrice de L'amour est dans le pré et l'animateur de Maison à vendre ont aussi levé le voile sur une potentielle liaison amoureuse. "On l'a évoqué une fois. Mais l'occasion ne s'est pas présentée parce qu'on n'était libres ni l'un ni l'autre", a confié Stéphane Plaza. "Nous ne sommes pas du tout dans la séduction, même si, pour rigoler, nous avons fait une série de photos érotiques", a complété sa best friend Karine Le Marchand qui a ajouté : "Je l'engueule quand il picole trop et je mets un point d'honneur à lui faire des remarques quand il prend du poids."

J'aime me sentir importante à ses yeux

En tant que grande amie, Karine Le Marchand a dû en effet supporter l'addiction à l'alcool dont Stéphane Plaza lutte depuis plus de 100 jours. Dans une interview croisée au Parisien en juillet dernier, l'animatrice de 54 ans avait évoqué les anciens démons de l'animateur de 52 ans : "Il se couchait tard, picolait beaucoup et tirait sur la corde. Et tout d'un coup, il disparaît, il fait le bulot. C'est le seul homme capable de partir des semaines en laissant son portable à Paris", avait-elle confié. Elle a toutefois assuré : "Je l'aime et j'aime bien me sentir importante à ses yeux, donc je vais lui changer les idées !" Un beau roman d'amitié !