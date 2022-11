Stéphane Plaza, son combat contre l'alcool : nouvelles révélations et grande étape, il témoigne

"Un challenge que j'ai commencé cet été par amusement pour aller à l'encontre des tendances estivales de boire, que j'ai décidé de poursuivre pour moi-même, non plus comme un challenge mais par envie", continue ensuite le meilleur ami de Karine Le Marchand, qui avait expliqué que ce défi soudain ne l'étonnait pas vraiment, venant de lui. "Et si je peux éviter de faire un lifting, avoir des rides naturelles liées à mon âge et non au rosé, je serais content", assène-t-il avec humour.

Car Stéphane Plaza le sait : pour tenir au niveau professionnel, mieux vaut qu'il se restreigne. "Ma rentrée continue d'être stratosphérique, je dois être ici et là-bas à la fois, quoi de mieux que de tenir à l'eau, avec cet élément si précieux de la vie que chaque espèce consomme", déclare-t-il dans un monologue que Jean-Claude Van Damme n'aurait pas renié. Mais il n'oublie pas de détailler à quel point sa sobriété forcée fait du bien à son corps. "L'eau c'est la vie, je me sens mieux, je dors mieux, une mine parfaite pour mieux rire aux éclats, une peau aussi douce que celle d'un bébé, l'eau fait des miracles", écrit-il.

Enfin, pas question pour lui de se donner une date de fin, ni, au contraire, de penser qu'il ne retouchera plus à l'alcool. Clair dans ses envies, l'agent immobilier maladroit adresse un dernier message à ses abonnés : "Je ne dis pas que j'arrêterai pour toujours, loin de là, peut-être quand l'envie me reprendra, je trinquerai une ou deux fois par semaine. Pour le moment je ne ressens aucun manque et je m'aperçois que l'on peut vivre sans et mieux affronter les soucis de la vie. Je suis à 100 jours aujourd'hui et mon corps me dit merci, et si ma volonté et ce chiffre rond sert d'exemple, alors je ne peux qu'être plus heureux...". Bref, un beau message de volonté, qui, avec sa popularité, devrait sûrement donner l'exemple...