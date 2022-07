Stéphane Plaza déjanté en tutu rose : une photo surprenante dévoilée par Karine Le Marchand, lors d'un apéro

"On en a fait des bêtises et on en fera encore. expliquait-elle, On a fait les fous au ski, tu m'as emmenée au Vatican pour guérir d'un chagrin d'amour, tu m'as fait rire au tennis pour gagner des points, tu vides tout mon bar en vacances, mais tu es toujours partant pour faire tout ce que je propose. On a tellement ri sur des tournages qu'on prenait du retard, je t'ai mis à la course à pied et tu as fini au Marathon de New York, tu es venu en confinement à la maison les mains dans les poches et le sourire aux lèvres. Tu m'as couvert de fleurs quand j'étais malade et tu étais plus inquiet que moi" (...) J'irais au bout du monde pour toi et j'espère que la vie nous prêtera mille occasions de rire et de rêver ensemble. Je t'aime mon Stéphane d'amour", a-t-elle confié.