Karine Le Marchand très proche de Stéphane Plaza : une histoire d'amour est-elle possible ? Confidences...

On les imagine difficilement l'un sans l'autre. Karine Le Marchand est spécialiste des rencontres amoureuses, Stéphane Plaza est roi des transactions immobilières, et pourtant, entre ces deux-là, c'est comme une évidence. Week-end à Rome, tribunes de Roland-Garros, dîner en tête-à-tête... ils ne loupent pas une occasion de profiter de la vie ensemble. Mais de l'amitié à une relation plus romantique, il n'y a parfois qu'un pas. Pourrait-on, un jour, voir les deux animateurs stars de la chaîne M6 roucouler ensemble ?

Il y a un une alchimie qui s'opère quasi immédiatement

Peu de chance, si l'on en croit les déclarations de Karine Le Marchand auprès du journal Le Parisien. Son Stéphane Plaza, elle l'adore, certes, mais les choses ne devraient jamais aller plus loin. "Quand on se voit, il se passe toujours quelque chose, il y a un truc qui s'enclenche, une alchimie qui s'opère quasi immédiatement. Mais je ne pourrais pas être sa femme, assure la maman d'Alya. L'amitié qui nous lie n'est possible que parce qu'on n'a pas d'amour charnel. En couple, tout d'un coup, on essaye un peu de maîtriser l'autre, et nous, notre relation est basée sur une grande liberté, sur un amour profond mais pas liberticide. Je l'aime, l'accepte comme il est. Mais je ne peux pas vivre avec lui !"

C'est une vraie rencontre. Un vrai coup de coeur

Stéphane Plaza et Karine Le Marchand ont été choisis, cette année, par les lecteurs de TV Mag, dans la catégorie "avec quel animateur et quelle animatrice les Français souhaiteraient-ils partir en vacances ?". Il faut dire qu'avec eux, on ne doit pas s'ennuyer. Ils se sont rencontrés lors d'un dîner des animateurs organisé par le groupe M6 alors que l'émission Maison à vendre débutait à peine. Heureux hasard, ils se sont retrouvés installés à la même table, côte à côte. "Elle est extraordinaire, je suis le plus sincère du monde en disant cela, affirme Stéphane Plaza de son côté. Je suis un ovni dans ce métier d'animateur, je peux quitter la télévision du jour au lendemain. Le plus important chez M6 pour moi, c'est mon amitié, sans jugement, avec Karine. C'est une vraie rencontre. Un vrai coup de coeur..."

Retrouvez l'interview de Karine Le Marchand et Stéphane Plaza sur le site du journal Le Parisien.