Stéphane Plaza en caleçon devant chez lui ! Vidéo folle de sa mésaventure

Il enchaîne les mésaventures, décidément ! Après avoir été piqué par une guêpe lors de ses vacances à Hossegor, en région Nouvelle-Aquitaine, Stéphane Plaza se retrouve de nouveau dans une situation particulièrement délicate, mais surtout hilarante du point de vue de ses fidèles abonnés sur les réseaux sociaux. Car c'est sur Instagram, dimanche 11 septembre 2022, qu'il a révélé être coincé sur son palier en petite tenue !

En story sur le réseau social de partage d'images, l'agent immobilier le plus célèbre du PAF s'exprime. Sur une vidéo, un homme qui semble être un serrurier tente tant bien que mal d'ouvrir la porte d'entrée d'un appartement à l'aide d'une radio. "Elle est pas mal ma porte, hein ?", s'amuse alors Stéphane Plaza tandis que son camarade ne parvient pas à mener à bien sa mission. Mais le plus drôle est ailleurs : s'il ne se montre pas, l'animateur de Recherche appartement ou maison ou encore Maison à vendre indique qu'il est "en caleçon sur le palier" ! S'il n'explique pas réellement ce qu'il s'est passé, il semblerait que Stéphane Plaza soit sorti de chez lui pour quelques minutes en sous-vêtements et que sa porte ait claqué derrière lui. Vraisemblablement, il n'a laissé aucun double des clés à des proches...

Tandis que son acolyte, avec qui il travaille depuis 4 ans et qui a "46 ans de métier", s'attèle à la tâche, l'animateur de M6 attend patiemment. "J'espère pouvoir rentrer pour me changer et tourner un inédit", indique-t-il alors. Et ce fut une mission réussie ! Car, toujours en story sur Instagram, il a dans la foulée partagé la suite de sa journée : le grand ami de Karine Le Marchand apparaît ainsi dans un bureau entouré de caméras. "Tournage inédit, même le dimanche !", lance-t-il. Rester coincé sur son palier en caleçon ne l'a donc pas empêché de reprendre le chemins des studios ! Nul doute que l'incident a été rapidement résolu pour qu'il puisse rentrer chez lui se préparer avant la grosse journée qui l'attendait. Une histoire qui aurait bien amusé les internautes !