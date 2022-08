Stéphane Plaza victime d'un incident pendant ses vacances : appel à l'aide et soins approximatifs

Stéphane Plaza a une fois de plus eu une année chargée entre les tournages de Maison à vendre, Recherche appartement ou maison ou encore Tout changer ou déménager. Actuellement, le présentateur emblématique de M6 âgé de 52 ans profite donc d'un repos bien mérité. C'est avec son papa Raymond (90 ans) qu'il est parti en vacances à Hossegor (en région Nouvelle-Aquitaine). Et il a malheureusement connu un incident, comme il l'a révélé en story Instagram, ce mardi 9 août 2022.

Stéphane Plaza est souvent frappé par des imprévus. Et cela ne s'arrête pas pendant les vacances. Pour preuve, le meilleur ami de Karine Le Marchand a été piqué par une guêpe. Cela aurait pu s'arrêter là mais, depuis deux jours, sa main est très gonflée comme il l'a dévoilé en photo. "Piqué par une guêpe. Oh mon dieu ma main gonflée et ça fait deux jours. Help help", peut-on lire en légende de sa publication. Sur le poignet, il porte ce qui semble être un bracelet d'identification, laissant penser qu'il est passé par les urgences. Parmi ses mentions, il a identifié le médecin urgentiste Gerald Kierzek. Et ce dernier lui a répondu : "Mais tu es aux urgences ? Bracelet d'identification poignet droit. Inflammation locale, tu fais bien de consulter pour voir si infection ou pas."

S'il est bel et bien allé aux urgences, Stéphane Plaza n'en a pas dit plus sur la suite de cette mauvaise aventure. Il a simplement dévoilé, en photo, que son papa Raymond lui avait bandé la main comme il le pouvait. "Merci papa. Mon père était un excellent cycliste mais pas médecin", a-t-il écrit en légende, amusé.

La précédente mésaventure de Stéphane Plaza remonte à juillet dernier, lors d'un tournage, comme il l'avait dévoilé en vidéo. Alors qu'il tentait de déplacer un arbre à chat, il a fini par se le prendre en pleine tête. "Ca va ?", lui avait alors vite demandé Emmanuelle Rivassoux. Elle a bien vite compris qu'il était en train de souffrir puisqu'on pouvait l'entendre gémir et le voir une main sur le front.