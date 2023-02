Diaporama : Stéphane Plaza, son combat contre l'alcool : ce moment très difficile, "Je pète les plombs"

Malgré sa détermination, il a fini par craquer légèrement et l'a avoué sur son compte Instagram en décembre 2022. Exclusif - Stéphane Plaza - Les célébrités quittent les studios de RTL après l'émission "Les Grosses Têtes" à Paris le 24 janvier 2023. © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

Déterminé à tenir, ces petits écarts ne l'ont pas pour autant empêcher de continuer sur sa lancée. Stéphane Plaza et Karine le Marchand - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

6 / 14