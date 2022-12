Stéphane Plaza, son combat contre l'alcool : il a craqué et dévoile son autre addiction

Lorsqu'il a une idée en tête, rien ne peut arrêter Stéphane Plaza. Le 27 juillet 2022, l'agent immobilier le plus célèbre de France s'est fixé l'objectif de ne plus boire une seule goutte d'alcool. S'il a pris une telle décision, ce n'est pas pour un quelconque problème de santé mais avant tout parce qu'il en avait vraiment envie. Cinq mois plus tard, en pleine période de fêtes qui plus est, l'animateur tient toujours le coup !

Particulièrement fier de ce défi qu'il relève avec brio, le grand ami de Karine Le Marchand ne manque jamais une occasion de tenir ses abonnés informés de l'avancement de son objectif. Le mardi 27 décembre dernier, il s'est d'ailleurs emparé de son compte Instagram pour annoncer la longévité remarquable de son challenge. "155 jours sans alcool, 57 jours sans Red Bull. 5 mois et 2 verres de vin", a-t-il écrit en story en légende d'une vidéo drôle où l'on peut voir un homme verser le contenu d'une grande bouteille de vin dans le verre lui aussi immense d'un autre homme. Un message qui laisse tout de même comprendre qu'il a deux fois craqué pour un petit plaisir alcoolisé. Pire, il a aussi dévoilé qu'il apprécie la boisson Red Bull, pas franchement top pour la santé. Heureusement, il est sevré de cette autre addiction depuis plus de 50 jours.

Un défi pour son bien-être

Depuis plusieurs années, Stéphane Plaza fait attention à réduire sa consommation d'alcool. L'été dernier, il a cependant décidé d'arrêter complètement, simplement pour s'amuser. "J'ai commencé ce challenge cet été par amusement, pour aller à l'encontre des tendances estivales de boire. J'ai décidé de poursuivre pour moi-même, non plus comme un challenge mais par envie. Et si je peux éviter de faire un lifting, avoir des rides naturelles liées à mon âge et non au rosé, je serais content", expliquait-il alors en riant.

Grâce à ces bonnes résolutions, le présentateur a renoué avec les plaisirs de l'eau. "L'eau c'est la vie, je me sens mieux, je dors mieux, une mine parfaite pour mieux rire aux éclats, une peau aussi douce que celle d'un bébé, l'eau fait des miracles", écrivait-il alors sur Instagram. Souhaitons-lui de tenir encore longtemps !