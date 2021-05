Emmy Rossum (Shameless) maman pour la première fois : une annonce stupéfiante

Emmy Rossum et le créateur de la série Mr. Robot se sont mariés en 2017, à la Central Synagoge de Manatthan, union suivie d'une réception au musée Guggenheim et d'une lune de miel au Rwanda. Ils s'étaient fiancés à l'automne 2015. "La seule chose qui soit vraiment importante pour moi, c'est qu'on se marie et qu'il y ait une sorte de fête", indiquait l'actrice à E! à l'époque.

Emmy Rossum, 34 ans, avait quitté la série à succès Shameless après la neuvième saison en 2019. Elle y incarnait Fiona Gallagher depuis 2011. On la retrouvera bientôt au casting de la mini-série Angelyne, dans laquelle elle tient le rôle principal. Un projet d'ores et déjà en post-production.

Par le passé, la jeune maman avait déjà été mariée au producteur de musique Justin Siegel, de février 2008 à septembre 2009. Ensuite, Emmy Rossum avait été brièvement en couple avec le musicien de Counting Crows, Adam Duritz, et son partenaire de Shameless, Tyler Jacob Moore.