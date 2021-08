Emy LTR a perdu son bébé : "C'était une fausse couche très très douloureuse"

La jeune femme, qui assure qu'avec son compagnon ils sortent "la tête de l'eau" après le choc et l'immense tristesse, a expliqué pourquoi elle a médiatisé cette annonce intime. "Je veux aussi parler à toutes les femmes qui affrontent ça. Je trouve ça bien que l'on s'apporte de la bienveillance, et que l'on n'en fasse pas un tabou, parce qu'il n'y a aucune honte, ce n'est pas de notre faute, c'est comme ça et il faut l'accepter (...) Je viens de perdre quelqu'un que je ne rencontrerai jamais, et je pense que j'ai peur qu'il n'ait jamais existé et donc là, ça peut paraître bête, mais le fait d'en parler, de faire ce message, de dire qu'il a existé, que je l'ai porté et qu'il a été avec nous, ça me fait du bien", a-t-elle ajouté.