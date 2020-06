Un si grand soleil : Un acteur tacle Plus belle la vie et Demain nous appartient

Il y a de la concurrence entre TF1, France 2 et France 3. Ces trois chaînes ont leur soap à la française avec Demain nous appartient, Un si grand soleil et Plus belle la vie et chacune à son public. Fred Bianconi qui a intégré Un si grand soleil en 2018 en se glissant dans le personnage de Virgile, a accordé une interview au Midi libre le 28 juin 2020. Au détour d'une phrase, il a taclé ses concurrents.

L'acteur que l'on a pu voir dans Engrenages (Canal+) ou Merci les enfants vont bien (M6) a expliqué comment on lui avait présenté la série dans laquelle il pouvait avoir un rôle. "Quand on m'a proposé Un si grand soleil, on ne savait pas à quoi elle allait ressembler. En France, une quotidienne, qu'est-ce que c'est ? C'est Plus belle la vie. Demain nous appartient... Bon ... Ils m'ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose de différent." Et c'est visiblement parce qu'on lui a expliqué que ce ne serait pas une fiction comme PBLV et DNA, pourtant très fortes en audiences, que Fred Bianconi a accepté d'intégrer la série.

On lui a notamment dit que l'idée serait d'"upgrader le concept, d'aller vers du qualitatif". Il poursuit : "J'avais peur notamment de cette lumière bleuâtre qui donne l'impression qu'on va vous vendre une lessive ! Mais non, ils voulaient une image plus travaillée, privilégier les décors naturels, les beaux matériaux... Bref, j'ai senti une volonté différente." Sous-entend-il que les programmes de TF1 et France 3 sont de faible qualité ? Il y a peu de place au doute.

En tout cas, depuis deux ans, Fred Bianconi ne regrette pas son choix d'avoir intégré l'équipe d'Un si grand soleil, alors même qu'au départ, il avait dans l'idée qu'il pourrait bien ne pas rester. "Je crois que c'est l'idée de partir pour une aventure de groupe, je suis très 'collectif, 'très bande', qui a fini par me convaincre. Et puis je me suis dit qui si ça ne marchait pas, si jamais je me faisais chier, on trouverait bien un moyen pour me ménager une sortie", a-t-il expliqué. Une sortie qui s'est avérée inutile.