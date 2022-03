Enora Malagré cash sur son rapport à son corps : "Ras le bol de cette injonction à s'accepter"

Personnalité incontournable de la télévision des années 2000, Enora Malagré était plutôt connue pour sa "grande gueule", son franc-parler qui a pu lui jouer des tours quelques fois. Chroniqueuse historique de Touche Pas à Mon Poste, elle était tous les soirs aux côtés de Cyril Hanouna, avant de jeter l'éponge en mai 2017. Dans un message Instagram, elle avait en effet annoncé qu'elle quittait l'équipe.

Cinq ans plus tard, elle a totalement changé de vie ! Plus de radio, plus de télévision et un combat contre l'endométriose, au sujet duquel elle a sorti un livre en 2019, intitulé Un cri du ventre. Une maladie difficile, avec beaucoup de douleurs mais aussi un corps qui change, difficile à accepter. Dans une story Instagram postée en toute sincérité ce mardi, elle l'a confié à ses abonnés.

En légende d'une photo d'elle, à l'époque de Touche Pas à mon Poste, elle a en effet regretté de ne pas avoir assez profité de son corps à l'époque. "On vient de m'envoyer cette photo de moi. Ca date...à l'époque, je me trouvais moche et grosse !! Vous imaginez ??!!", a-t-elle interpellé ses abonnés. "Je me détestais. Je n'étais pas très heureuse. [...] J'étais si jolie je n'avais rien vu !!! Rien ! Je suis passée à côté de moi".

Une situation qu'elle impute également à "un homme ne [la] traitait pas bien, ça n'aidait pas". Quelques années plus tard, elle tire une conclusion amère du temps qui passe. "Quelques années sont passées par là, une maladie et des tonnes de traitement qui m'ont fait prendre 12 kilos et d'autres complications. 12 putain de kilos de souffrance. Et aujourd'hui je me déteste encore et j'ai du mal à accepter ce corps cabossé".

Très sincère, la jeune femme qui en a "ras-le-bol de cette injonction à s'accepter" travaille sur son "body-positivisme". Elle poste ensuite une photo d'elle aujourd'hui, presque sans filtre. "Voilà, ça c'est moi. Que le visage mais c'est moi. Un peu maquillée, un peu fatiguée mais pas retouchée. J'ai repris un peu de poids depuis cette photo je crois. J'ai 41 ans, j'ai fait de la télévision et de la radio pendant 12 ans presque tous les jours. C'était pas facile".

Un rapport au corps difficile dans un milieu très porté sur l'apparence et la jeunesse. "C'est pas simple parce que ce milieu est dur et on me reproche encore d'avoir fait TPMP (mais Cyril, lui, on ne lui dit jamais rien haha) mais je suis en paix. Je regrette rien. Au contraire. Je suis fière. J'avance bien je trouve, et je suis heureuse sur scène. C'est ma place. Ce fut long, mais j'ai trouvé".

Taquine, elle finit par une petite blague, sur le fait que sa sincérité ne durera qu'une journée, et que "dès demain [elle] repostera des photos avec des filtres". Pour autant, ce message fait du bien à entendre et semble avoir touché les internautes, vu la story suivante : elle semble avoir reçu des dizaines de messages !