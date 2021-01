Enora Malagré draguée dans TPMP, par de "gros porcs bien mariés"

Durant sept ans, Enora Malagré a officié comme chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, sur C8. En 2017, la jolie blonde a fini par claquer la porte. Mais au cours de toutes ces années autour de la table de Cyril Hanouna, elle en a vécu des choses. Face à l'humoriste Jarry dans son Jarry Show sur YouTube, Enora Malagré raconte avoir été draguée à plusieurs reprises par des invités de TPMP.

Une femme, et "beaucoup de garçons" reçus dans Touche pas à mon poste ont fait des avances à l'ancienne chroniqueuse. "Je dirai, sans te mentir, une bonne dizaine. Et ce ne sont pas des petites stars mais du gros level, des gros porcs bien mariés", précise Enora Malagré qui se dit "très colère".

Et à la question de savoir si elle avait déjà donné suite, l'ex-acolyte de Thierry Moreau a répondu par la négative. "Mais ça ne va pas ou quoi ? Déjà je trouve ça d'une outrecuidance, je trouve que c'est dégueulasse. C'est hallucinant de se permettre cela", lâche-t-elle, outrée par le comportement de certains invités de Cyril Hanouna.

Avec ton gros décolleté, je pensais que tu étais open

La réaction de l'un d'entre eux l'a d'ailleurs frappée. "En plus, j'en ai eu un qui est je crois habitué, qui enchaîne beaucoup de conquêtes. Il est marié et il ne comprenait pas que je puisse dire 'non', se souvient-elle. Il m'a sorti cette phrase : 'Mais enfin, quand même ! Sur le plateau avec ton gros décolleté, je pensais que tu étais méga open.'" Sans révéler l'identité de cet homme, Enora Malagré donne un indice : "C'est un comédien et un chanteur."

"Il y en a eu plus d'un", déplore la jolie blonde aux yeux bleus. Et de conclure : "Et encore, je ne suis pas Sharon Stone. T'imagines les animatrices bombasses de la télé ce qu'elle se reçoivent..."

Depuis son départ de TPMP, Enora Malagré a changé de vie et enchaîné les projets avec son média La Women Trend Family (WTF), le théâtre ou encore la radio.

Côté coeur, elle file le parfait amour avec son compagnon Hugo, ancien graffeur désormais pigiste pour Beaux-Arts Magazine et commissaire d'exposition au Palais de Tokyo. Et la belle, qui souffre d'endométriose, envisage de devenir maman prochainement.

L'émission du Jarry Show avec Enora Malagré est à retrouver en intégralité sur YouTube.