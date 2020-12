Enora Malagré et son beau compagnon Hugo : danse complice, une drôle de vidéo dévoilée

Si aujourd'hui la comédienne s'affiche volontiers avec son amoureux, cela n'a pas toujours été le cas. Son histoire avec Hugo a été révélée au grand public malgré elle... par nos confrères du magazine Public, en août 2019. Les fans d'Enora Malagré apprenaient ainsi que le beau brun est un ancien graffeur et qu'il officie désormais comme pigiste pour Beaux-Arts magazine ainsi qu'en tant que commissaire d'exposition au Palais de Tokyo.

Dès lors, elle s'était livrée à propos de sa rencontre avec celui qui partage désormais sa vie. "Je me souviens de ce dîner où j'ai rencontré mon compagnon, curateur au Palais de Tokyo. La crise [d'endométriose, NDLR] est venue d'un coup. Je lui en ai parlé, et tout de suite je lui ai donné accès à mon intimité - et pas la meilleure part de la mienne ! J'ai d'ailleurs la chance d'être tombée sur un homme doux, solide et attentif qui m'accompagne. Mais ce n'est pas simple de vivre cette maladie en couple", confiait-elle au magazine ELLE. Depuis, tout roule !

D'ailleurs, elle qui souffre d'endométriose – maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et pouvant rendre compliquée voire impossible la maternité – envisage de devenir maman. "Je vais moi aussi donner la vie. Mon enfant sera mon roi, ma reine. Je ne l'aurai peut-être pas porté, mais je vais l'élever, le chérir, l'armer pour qu'il sache se défendre", écrivait-elle dans son livre Un cri du ventre (éd. Leduc).