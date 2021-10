Enora Malagré croise François Hollande à l'avant-première de Nadia, de l'ombre à la lumière

Nadia, de l'ombre à la lumière est un documentaire nécessaire sur la vie de Nadia Nadim, footballeuse afghane et réfugiée en Occident à l'âge de 12 ans. Un nouveau documentaire signé Anissa Bonnefont, réalisatrice de Wonder Boy en 2019, qui portait sur la recherche des géniteurs du créateur Olivier Rousteing, le génie français de Balmain. Nadia, de l'ombre à la lumière a eu droit à sa grande avant-première à Paris, au cinéma Le Silencio, le 4 octobre 2021.

Nadia Nadim n'a que 12 ans lorsqu'elle fuit l'Afghanistan avec sa mère Hamida et ses quatre soeurs après l'assassinat de leur père, général de l'armée afghane, par les talibans. Elle raconte son adaptation au Danemark, l'apprentissage de la langue et de sa passion pour le football dans ce pays où ce sport est largement pratiqué par des femmes. Elle entame alors une belle carrière à très haut niveau à Manchester City puis au Paris-Saint-Germain. Également militante auprès de l'Unesco, de Médecins sans frontières et de l'ONG From Street to School, qui développe l'éducation des filles, elle a désormais pour but de terminer ses études de chirurgienne réparatrice et de se consacrer à la médecine à temps plein.