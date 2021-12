Equipe de France de rugby : un pilier stoppe brutalement sa carrière à 31 ans, il s'explique

Coup dur pour les fans de rugby et les supporters de l'équipe de France en particulier. Alors que depuis quelques années la sélection revit sous l'impulsion de l'entraîneur Fabien Galthié et d'une génération dorée composée notamment de Romain Ntamack et Antoine Dupont, voilà qu'un des joueurs clés des Bleus vient d'annoncer qu'il met un terme définitif à sa belle carrière.

Auteur de 19 sélections avec l'équipe de France, le joueur de La Rochelle Kévin Gourdon, âgé de 31 ans, vient de faire savoir qu'il ne rejouera plus au rugby de sa carrière. En cause, un problème cardiaque qui lui a été détecté cette semaine et qui le contraint à dire stop aujourd'hui. C'est son club, le Stade rochelais, qui a annoncé la mauvaise nouvelle hier dans la journée. Comble du malheur, le joueur venait de prolonger son contrat de deux ans avec la formation pour laquelle il a disputé 221 matchs depuis son arrivée en 2012.

C'est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire

Forcément abattu après cette nouvelle, Kévin Gourdon s'est exprimé sur le site de son club et il se veut fataliste. "C'est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire. Malheureusement c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, je ne suis pas en mesure de faire quoique ce soit pour que la situation soit différente, je n'ai donc pas de regret", déclare-t-il.

Souhaitant retenir le positif de sa brillante carrière, le troisième ligne originaire de Valence (Drôme) regarde avec fierté son beau parcours, notamment chez les Bleus. "​​J'ai aussi eu la fierté de jouer avec le XV de France. C'est beaucoup de souvenirs, d'émotions. Mais aujourd'hui je dois me tourner vers une nouvelle partie de ma vie, peut-être un peu plus tôt que prévu, mais qui sera, j'en suis convaincu, tout aussi épanouissante", conclut-il.