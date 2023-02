Éric Abidal : Hayet présente sa fille Meliana, parfait mélange entre son père et elle

Depuis le 16 novembre 2021, la vie d'Éric Abidal a totalement changé. Ce jour-là, l'ancien footballeur de 43 ans a vu son nom mêlé à une bien sombre affaire entourant l'agression de Kheira Hamraoui. Derrière, la liaison extraconjugale qu'il a eu avec la joueuse de l'équipe de France sort au grand jour et c'est un véritable coup de tonnerre pour sa femme, Hayet Abidal. Cette dernière ne supporte pas l'infidélité de son mari et bien qu'ils soient tous les deux lavés de tous soupçons dans cette histoire, leur couple ne survit pas à cette épreuve.

Installés à Barcelone depuis de nombreuses années, Éric Abidal et sa famille coule des jours heureux dans la ville espagnole. Il faut dire que l'ancienne star des Bleus a fait le bonheur du club local pendant 6 ans, devenant l'un des chouchous des supporters. Malheureusement pour lui, sa femme ne lui a pas pardonné et elle a indiqué l'an dernier qu'elle entamait une procédure de divorce. Un gros coup dur pour le sportif qui a eu 5 enfants avec Hayet, dont l'aînée se prénomme Meliana. Une très jolie jeune fille de 18 ans, qui est un magnifique mélange entre son père et sa mère. Cette dernière a d'ailleurs publié une photo de sa fille et elle en ce 23 février, sur son compte Instagram. "Elle et moi", écrit-elle en commentaire de photos où on la voit toute souriante et ravie de partager un café à Barcelone avec Meliana.