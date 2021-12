Eric Abidal séparé d'Hayet : elle tourne la page et exprime tout son amour à ses enfants

La vie d'Éric Abidal a pris un tournant totalement inattendu au cours des dernières semaines. Ancien joueur de l'équipe de France et du FC Barcelone, après avoir vécu une terrible maladie, il devient directeur sportif du club catalan, période où il fait la rencontre de Kheira Hamraoui. La footballeuse de 31 ans a récemment été agressée par deux hommes et a suivi une affaire au retentissement médiatique insoupçonné... Après enquête, la puce du téléphone de la joueuse est au nom d'Éric Abidal et l'histoire entre les deux éclate au grand jour.

Quelques jours après cette révélation, la femme de l'ancien Bleu, par le biais de son avocat, demande officiellement le divorce. Au fond du trou, Éric Abidal tente désespérément de reconquérir sa compagne et mère de ses cinq enfants. Il lui adresse un touchant message sur les réseaux sociaux, mais visiblement Hayet a déjà tourné la page... Dans une publication postée il y a deux jours sur son compte Instagram, cette dernière montre publiquement qu'elle est désormais concentrée sur le reste de sa famille. "Dire à mes enfants que je les aime n'est pas une habitude, c'est plutôt ma manière de leur rappeler constamment qu'ils sont la meilleure chose qui me soit arrivée", écrit-elle.

Sur la photo en noir en blanc, on peut la voir enlacer son petit dernier, Edan, né en 2017. Une belle photo à deux, mais elle n'oublie pas de taguer ses filles en commentaire, Meliana, Canelia, Leyna et Kenya. Un beau message d'amour déjà liké plus de 8300 fois.