Eric Dupond-Moretti : Pourquoi le ministre a-t-il changé de nom ?

Eric Dupond-Moretti était l'un des invités de l'émission On est en direct diffusée sur France ce 19 février 2022. Le ministre de la Justice a pu discuter de nombreux sujets et réagir également aux propos de son ami Gérard Darmon sur Médiapart, mais il a commencé par aborder une question intime : son nom de famille. En effet, le présentateur Laurent Ruquier a démarré son "face à face" avec le célèbre avocat sur son patronyme.

Surnommé "Acquittator" en raison du nombre de procès qu'il a remporté, Eric Dupond-Moretti préfère qu'on se cantonne à l'appeler avec son véritable nom. Un patronyme auquel il est très attaché, il l'a même modifié lui-même pour des raisons personnelles qu'il a évoquées sur le plateau de France 2 : "Dupond, c'est le nom de mon père, Moretti c'est le nom de ma maman, qui est italienne et qui vient en France pour fuir la misère, pour travailler et qui deviendra française. Quand mon père décède et que je suis devenu grand, je souhaite rendre hommage à ma mère et accoler son nom au mien. A l'époque, c'est un nom d'usage. Et ensuite, ça deviendra mon nom parce que je suis connu sous ce patronyme." Laurent Ruquier le coupe pour expliquer que le garde des Sceaux souhaite désormais que chaque citoyen et citoyenne, à sa majorité, puisse changer de nom plus facilement qu'avant.

L'amoureux d'Isabelle Boulay avait déjà montré à quel point il est attaché à sa maman Elena Moretti dans les pages du magazine Gala. Il avait ainsi évoqué sa "magnifique" mère dont il est très proche et raconté une anecdote : "Si j'ai le malheur de lui téléphoner plus tard, elle m'en fait grief. Ça n'est cependant pas une maman intrusive, elle est d'une grande discrétion." Cette dernière est très proche de sa compagne avec qui il s'est pacsé : "Elles s'entendent très bien."

Devant Darius Rochebin sur LCI, celui qui a défendu en appel l'ex-ministre Jérôme Cahuzac avait répondu à des questions du journaliste sur sa maman, rappelant que son père, ouvrier, est décédé quand il avait 4 ans et qu'Eric Dupond-Moretti a été élevé par sa mère, Elena, femme de ménage : "Vous la citiez en arrivant ici il y a quinze mois, elle est venue dans ce bureau ?" Son invité a acquiescé mais lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle lui avait dit, après un long silence, l'avocat pénaliste avait répondu avec pudeur : "Elle m'a dit des choses à l'oreille, je ne vais pas vous les répéter."