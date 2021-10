Eric Dupond-Moretti ému : silence touchant pour parler d'une personne qui lui est très chère

Actualité chargée pour le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti en ce début de semaine. Pour répondre au malaise des magistrats et aux critiques sur la lenteur de la justice, le président de la République Emmanuel Macron a lancé lundi 18 octobre 2021 à Poitiers des "Etats généraux de la justice", chargés de proposer des réformes pour "remettre à plat" le système. C'est dans ce contexte que l'avocat et politique de 60 ans a reçu le journaliste de LCI Darius Rochebin dans ses prestigieux locaux, place Vendôme à Paris. Mais c'est un autre visage de l'homme qu'on a pu découvrir, lorsqu'il a parlé de sa mère.

Darius Rochebin fait une petite introduction familiale de son invité. Son père, ouvrier, est décédé quand il avait 4 ans et Eric Dupond-Moretti est élevé par sa mère, Elena, d'origine italienne et femme de ménage : "Vous la citiez en arrivant ici il y a quinze mois, elle est venue dans ce bureau ?" Son invité acquiesce mais lorsqu'on lui demande ce qu'elle lui a dit, après un long silence, le célèbre avocat pénaliste répond avec pudeur : "Elle m'a dit des choses à l'oreille, je ne vais pas vous les répéter." Cependant, il admet qu'elle était d'une grande fierté lorsqu'elle a vu où travaillait son fils unique : "Oui, c'est aussi quelque chose d'important dans son parcours à elle. Elle regardait le plafond. Elle était évidemment émerveillée d'être ici. Ce n'est pas notre lieu ici. Les gens, quand ils sont venus ici pour la visite du patrimoine, me disaient 'monsieur le ministre c'est magnifique, votre bureau'. Je leur ai répondu, 'c'est d'abord le vôtre'. Parce que c'est un bail précaire. Cette idée-là me plaît."