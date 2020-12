Eric et Quentin : L'un des deux est en couple depuis 6 ans

Eric et Quentin forment une paire (révélée dans Le Petit Journal de Canal + de Yann Barthès), mais en privé, chacun a sa vie. Est-elle solitaire ou partagée ? Jarry a obtenu la réponse dans le nouveau numéro de son Jarry Show disponible depuis ce mercredi 23 décembre 2020 sur sa chaîne YouTube.

Installés sur les fameuses balançoires face à Jarry, une ambiance cosy propice aux confidences personnelles, Eric et Quentin ont évoqué leur vie sentimentale.

C'est ainsi que l'on a appris qu'Eric (Éric Metzger de son vrai nom) n'est pas en couple. "J'ai le droit d'être célibataire ?!", a-t-il lancé à Jarry, lorsque le volet vie privée est arrivée sur le tapis. "Mais comment c'est possible ?", a alors demandé Jarry. "La vie fait qu'on se sépare, tu rencontres une autre personne et puis tu te resépares", a expliqué Eric. Quentin (Quentin Margotde son vrai nom) s'en est alors mêlé en disant que ce célibat est aussi, en partie, de sa faute. "Quand il a des meufs, je vais le voir... (...) Je lui savonne un peu la planche", a-t-il lâché, sur le ton de l'humour bien sûr, ne souhaitant que du bonheur à son acolyte.

Puis est venu le tour de Quentin d'être "cuisiné" sur sa vie amoureuse. Il a confié à Jarry être en couple "depuis six ans", et que "ça se passe très bien". Eric n'a alors pas pu s'empêcher de faire une blague, disant que Quentin est son beau-père puisqu'il sort avec sa "daronne". "C'est pour ça qu'on est si bien ensemble", a-t-il renchéri, pour le plus grand plaisir de Jarry, hilare. Plus sérieusement, Quentin a tenu à préciser qu'il voit Eric autant que sa "meuf". C'est donc presque comme s'ils faisaient partie de la famille.

L'émission du Jarry Show avec Eric et Quentin en invités est à retrouver en intégralité sur YouTube.