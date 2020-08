Eric (Koh-Lanta) victime d'un terrible incendie, son appel aux dons

Le moral d'Eric n'est pas au beau fixe en ce moment. Le 3 août 2020, l'aventurier révélé dans Koh-Lanta 2020 (édition baptisée L'île des héros) a annoncé qu'il avait vécu un coup dur et comptait sur le soutien de ses abonnés pour l'aider à surmonter cette épreuve.

Ce patron d'une entreprise automobile, âgé de 56 ans au moment du tournage de l'émission de TF1, est un passionné de rallye automobile. Durant plusieurs années, il a fait des courses de vitesse. Mais il y a un peu plus de trois ans, Eric a été contraint d'arrêter pour des raisons financières. Il se faisait donc une joie de pratiquer de nouveau sa passion cette année, au Rallye du Trièves 2020. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. En plein parcours, la voiture dans laquelle il se trouvait a pris feu, comme il l'a confié sur Instagram il y a quatre jours : "Le week-end devait être formidable. Voiture au top. Copilote et pilote au top. Assistance au top. De belles spéciales. Malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu... La voiture a pris feu à l'arrivée de la spéciale pour une raison encore inconnue. Nous aurions pu éteindre le feu. Malheureusement les extincteurs du contrôle d'arrivée n'ont pas fonctionné. Ceci est inadmissible ! Je voulais remercier toutes les personnes qui nous sont venues en aide, en particulier garage JCS auto sports et tous les équipages qui nous ont donné leurs extincteurs. Le moral est dans les chaussettes...", a-t-il écrit en légende d'un montage photo sur lequel on peut voir sa voiture intacte, en feu, puis en cendres. Fort heureusement, personne n'a été blessé.

Soutenu par ses abonnés après son terrible récit, Eric a tenu à les remercier le 6 août 2020. Et il en a appelé à leur générosité : "Ce fut une épreuve difficile mais que nous allons surmonter... Poursuivez vos rêves, ne lâchez jamais. Si vous souhaitez nous soutenir, cliquez sur le lien dans mon profil... tout don est apprécié !"