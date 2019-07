Eric Morena atteint d'un cancer : "Une pause de quelques mois s'impose"

Chanteur lyrique, Eric Morena s'est fait connaître en 1987 avec son titre Oh ! Mon bateau, quelques années après avoir abandonné sa vocation ecclésiastique pour tenter sa chance dans la chanson. Tel un Luis Mariano qui ne se prenait pas au sérieux, Eric Morena a vendu plus d'un million d'exemplaires d'Oh ! Mon bateau et a été nommé aux Victoires de la musique 1987 dans la catégorie Révélation masculine.



Après être passé par une période de dépression dans les années 90, suite au décès de son compagnon emporté par le virus du sida, Eric Morena a repris goût à la musique. Son dernier album, Sous le ciel étoilé, remonte à 2013.