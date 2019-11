Eric Morena (Oh ! Mon bateau) : Mort du chanteur à 68 ans

Sa voix de chanteur lyrique ne résonnera plus... Eric Morena, qui avait connu un succès monstre en 1987 avec la chanson Oh ! Mon bateau, écoulée à l'époque à un million d'exemplaires, est mort samedi 16 novembre 2019, à Arcachon. Un triste nouvelle rapportée par son agent Lionel Roban.

"Sa maman, son frère Bertrand DEVINCK, son mari ainsi que son manager Lionel ROBAN ont la douleur et la grande tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Eric MORENA survenu à l'âge 68 ans, à la suite d'une longue maladie à Arcachon le 16 novembre 2019. La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 22 novembre 2019 à 10h00, en la Cathédrale Notre-Dame de Saint OMER, suivie de l'inhumation au cimetière des Bruyères. Eric MORENA reposera à la Maison Funéraire d'Arcachon PFG et à partir de mercredi aux salons Funéraires de Daniel BEE à Saint OMER. La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que le tout le personnel médical pour leur accompagnement et leur gentillesse. Si vous souhaitez les soutenir dans cette épreuve vous pouvez leur écrire un mail : ericturandot@gmail.com", annonce le communiqué.

Eric Morena, qui avait fêté son 68e anniversaire en octobre dernier, souffrait depuis plusieurs mois d'un cancer, au point d'avoir été contrait d'annuler des concerts et de se mettre en retrait. "Une pause de quelques mois s'impose... Ce combat dur n'est pas sans enjeux. Bien qu'Éric aime par-dessus tout être sur scène, sa principale résidence secondaire, son manager a dû faire le difficile choix d'annuler ses prochains concerts", pouvait-on lire dans un communiqué en juillet dernier. En juin, un examen médical avait permis de détecter un sarcome, soit une tumeur maligne.

Eric Morena, à qui on devait aussi les titres Je suis le torero de l'amour ou Ramon et Pedro, avait connu plusieurs hauts et bas dans sa vie pro et perso. Le chanteur, spécialiste de l'opérette, avait notamment connu une traversée du désert au milieu des années 1990, époque pendant laquelle il avait également eu la douleur de perdre son compagnon de l'époque, emporté par le sida. Les années 2000 avaient cependant été celles pendant lesquelles il avait multiplié les albums.

Toutes nos condoléances.

Thomas Montet