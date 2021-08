Eric Stonestreet (Modern Family) : L'acteur s'est fiancé à la charmante Lindsay !

Depuis la fin de Modern Family, survenue en 2020 au bout de la 11e saison, Eric Stonestreet a participé à la 15e saison du télé-crochet America's Got Talent comme juge retrouvant ainsi sa camarade de la série, Sofia Vergara. Il a aussi participé, comme candidat, au programme Who Wants to Be a Millionaire. Avec une fortune estimée par Celebrity Net Worth à 23 millions de dollars, l'acteur a bien le temps de souffler un peu avant de reprendre le chemin des tournages.