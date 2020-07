Jesse Tyler Ferguson (Modern Family) est papa pour la 1re fois !

Il a bouclé les tournages de la série Modern Family... mais à son tour de pouponner ! Jesse Tyler Ferguson, que l'on connaît pour avoir incarné Mitchell Pritchett dans les onze saisons du show américain, vient de devenir papa. Le comédien et son époux, Justin Mikita, ont accueilli leur tout premier enfant, comme l'ont confirmé ses représentants dans un communiqué officiel. Et c'est un petit garçon ! "Beckett Mercer Ferguson-Mikita a rejoint ses parents le 7 juillet 2020, précise-t-on. Ils sont submergés de joie et très excités à l'idée de vivre cette nouvelle aventure à trois."

Cette naissance n'est pas vraiment une surprise pour ceux qui suivent avec attention le parcours de Jesse Tyler Ferguson. Au mois de janvier, invité au fameux Late Late Show de James Corden, le comédien de 44 ans avait avoué qu'un bébé était en route. "C'est quelque chose dont je n'ai encore jamais parlé, donc ça serait bien que ça reste entre nous, plaisantait-il. La naissance est prévue pour le mois de juillet." Et les pronostics ne mentaient pas ! Pour se préparer à l'arrivée du nourrisson, l'acteur et son époux avaient même organisé une baby show en février, réunissant quelques membres du cast de Modern Family - dont Sofia Vergara ou Sarah Hyland -, amis proches et famille. Thématique de cette journée ? "Les problèmes commencent"...

Jesse Tyler Ferguson a sans doute était pionnier dans la représentation des familles modernes à la télévision, dont celles formées par deux papas. Pendant plus de dix ans, il a formé un couple hilarant, touchant, mais - hélas - fictif avec Eric Stonestreet dans le rôle de Cameron. Ensemble, ils découvraient les joies, les peines de la paternité, les difficultés extrêmes de l'adoption en Amérique. Mais cette histoire est derrière lui. Le tout dernier épisode de Modern Family a été tourné il y a quelques semaines, puis diffusé au mois d'avril. Dans la vraie vie, le comédien est marié à Justin Mikita depuis juillet 2013. Il est donc temps de tourner la page... et d'en écrire bien d'autres.