Modern Family : Manny (alias Rico Rodriguez) a bien changé !

De longue date, le petit comme le grand écran offrent la notoriété à des enfants stars qui rêvent alors de faire une longue carrière dans le show business. Au fil des années, ces derniers changent physiquement, certains opérant de sacrées métamorphoses, Luke Youngblood (Harry Potter) ou Madison de la Garza (Desperate Housewives) en étant de parfaits exemples. C'est aussi le cas de Rico Rodriguez.

Le jeune acteur américain d'origine mexicaine, qui interprétait le rôle de Manny Delgado dans Modern Family pendant pas moins de onze saisons entre 2009 et 2020, a bien changé. Alors qu'il a fêté ses 23 ans en juillet dernier - un moment passé sans son papa, tragiquement décédé en 2017 - on a pu découvrir son évolution physique sur son compte Instagram. Inévitablement, il a d'abord gagné plusieurs centimètres et, s'il a gardé quelques rondeurs de l'enfance, il a aujourd'hui une silhouette différente. Ensuite, contrairement à son personnage de jeune premier fleur bleu et toujours propre sur lui, il s'est laissé pousser la barbe. Il a également abandonné sa coupe de cheveux courts au profit de frisottis.

Côté look, celui que les fans de Modern Family retrouvaient régulièrement en veste de costume, chemise d'homme mûr ou peignoir de luxe doit être heureux de ne plus devoir porter de tels vêtements. Rico Rodriguez a donc opté pour un look qui colle à sa génération entre casual et street wear.