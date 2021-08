Harry Potter : La métamorphose de Lee Jordan (Luke Youngblood), devenu une bombe !

Les années ont passé et les enfants stars de la saga Harry Potter ont bien changé. Si la métamorphose de Matthew Lewis, alias Neville Londubat, est encore dans toutes les têtes, un autre acteur peut lui aussi se targuer de ne plus ressembler au gamin qu'il était au cinéma.

En effet, l'acteur britannique Luke Youngblood, qui jouait le personnage de Lee Jordan (celui qui commente les matchs de Quidditch à Poudlard) dans les deux premiers volets - Harry Potter à l'école des sorciers puis La chambre des secrets - est aujourd'hui une bombe ! Désormais âgé de 35 ans, il s'entretient avec acharnement et affiche des abdominaux en béton armé avec un torse taillé en V, ainsi que des bras et des cuisses musclés. Un physique d'athlète qui va avec un look travaillé, coupe de cheveux moderne et barbe parfaitement taillée. A cela s'ajoute aussi un goût flagrant pour la mode. Débarrassé de sa cape de sorcier et de sa grosse écharpe aux couleurs de Gryffondor, il n'hésite pas à se montrer presque nu sur Instagram pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Côté carrière, Luke Youngblood a peu tourné pour le cinéma depuis ses apparitions dans Harry Potter, apparaissant toutefois en 2019 dans un film indépendant de science-fiction intitulé Useless Humans. En revanche, il a beaucoup joué pour la télévision. Il a ainsi tenu des rôles importants dans les séries The Story of Tracy Beaker, Community ou encore Galavant. Il a aussi fait quelques apparitions dans des séries populaires comme Glee ou Lie to Me. Quand il n'apparaît pas devant la caméra, le jeune acteur fait du doublage. En 2020, il a notamment travaillé sur le dessin animé adoré des enfants Baby Shark's Big Show.

Côté vie privée, le beau Luke est en revanche très secret, évitant de s'afficher avec qui que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors d'évènements médiatiques.