Eric Winter : Le beau gosse de The Rookie est en couple avec une célèbre actrice

Officier de police très séduisant dans la série The Rookie, Eric Winter (44 ans) n'est pas un coeur à prendre dans la vraie vie. En couple depuis 2005 avec l'actrice Roselyn Sánchez (47 ans), Eric vit une histoire d'amour digne des plus beaux contes de fées. Connue pour son rôle de servante ultrasexy dans la série Devious Maids, Roselyn est également apparue dans les films Rush Hour 2, Maxi papa et Boat Trip. Selon le magazine espagnol Hola!, le couple s'est rencontré alors qu'ils venaient chacun de divorcer. Séparé de son épouse Allison Ford (avec laquelle il a été marié de 2001 à 2005), Roselyn venait quant à elle de divorcer de son époux Gary Stretch. Mais dès leur rencontre et malgré leurs précédentes histoires d'amour difficiles, Eric et Roselyn ont un coup de foudre mutuel et se sont sentis irrésistiblement attirés l'un par l'autre.

Après deux ans d'amour fou, l'acteur hollywoodien a demandé la main de l'actrice portoricaine en 2007. Pour faire sa demande, l'acteur du film L'Abominable Vérité n'a pas fait les choses à moitié et avait choisi une création en diamants signée Michael Barin de 4,3 carats. Une année plus tard, les deux acteurs se sont mariés lors d'une sublime cérémonie célébrée au fort de San Cristobal à Porto Rico, (la ville natale de Roselyn). Parmi les invités, on pouvait compter sur d'autres acteurs internationaux de renom comme Eva Longoria (Desperate Housewives) et Amaury Nolasco (Prison Break), mais aussi sur le gouverneur Anibal Acevedo Vila et sa famille venus assister à la réception.

En 2012, Eric et son épouse ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Sebella Rose Winter. Plusieurs années plus tard, la famille s'est agrandie avec l'arrivée en 2017 d'un petit garçon, Dylan Gabriel Winter.